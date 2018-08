„Just Cause 4“ wirbelt mächtig viel Staub auf

Square Enix hat zum Auftakt der Gamescom in Köln einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem Open-World-Actionkracher „Just Cause 4“ veröffentlicht, das dank brandneuer Engine auch extreme Wetterereignisse wie Tornados simuliert. Die gigantischen Stürme bahnen sich ihren Weg durch die Landschaft, wirbeln riesige Trümmerteile durch die Luft und reißen Flugzeuge vom Himmel. Hat der Tornado erst einmal sein Ziel erreicht, wird die Flugbahn jedes Objekts in seiner Nähe in Echtzeit berechnet, was laut Hersteller „völlig neue und einzigartige Gameplay-Möglichkeiten eröffnet“. „Just Cause 4“ erscheint am 4. Dezember 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.