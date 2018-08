Sheerans Audienz bei Zlatan: Genie trifft Gott

Was für eine riesengroße Ehre - für Ed Sheeran. Dem Schmacht-Hero wurde nach seinem Konzert im legendären „Rose Bowl“ zu Los Angeles doch tatsächlich Audienz bei „Gott“ höchst persönlich gewährt. So sieht es zumindest Zlatan Ibrahimovic. Der LA-Galaxy-Kicker begab sich in die irdischen Niederungen und beglückte den kleinen Ed mit einem Foto - Leiberltausch inklusive.