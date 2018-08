Bei Drogendealer Pistolen und Macheten gefunden

In Justizanstalt eingeliefert

Aufgeflogen ist der Drogendealer bei einer Verkehrskontrolle der Polizei in Bad Ischl. Dabei wurden die Suchtmittel Amphetamin, Cannabis, MDMA sowie Restbestände an Kokain, suchtgifthaltige Tabletten und unzählige Utensilien und Aufzeichnungen, die einen Handel mit Suchtgiften nahelegten, im Auto des Beschuldigten gefunden. Der Mann wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert.