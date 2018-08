Kollision auf Kreuzung: Auto überschlug sich

Unfallort war die Kreuzung am Margaretengürtel mit der Arbeitergasse. Die beiden Pkw fuhren laut Berufsrettung Wien gegen 3 Uhr gleichzeitig in die Straße ein, wobei entweder der Lenker oder seine Unfallgegnerin das Ampelsignal missachtet haben dürfte. Ein Wagen überschlug sich. Der 28-jährige Fahrer wurde notfallmedizinisch versorgt. Er kam laut Rettungssprecherin Corina Had offenbar mit Prellungen an den Beinen und am Oberkörper davon und wollte nicht zu weiteren Untersuchungen ins Spital gebracht werden.