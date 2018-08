Ein Burgenländer warnt vor Betrugs-Masche

Der Verkäufer recherchierte und fand heraus, dass die Nummer des vermeintlichen Kunden in Nigeria registriert ist: „Von da an war mir klar, dass ich es mit einem Betrüger zu tun hatte.“ Doch dieser ließ nicht einfach locker. Wiederholt und immer frecher fragte er, wann die Waren denn nun geschickt werden. „Ich habe mich auf keine weiteren Diskussionen eingelassen, den Chatverlauf gesichert und seine Nummer dann blockiert“, so der Wahl-Burgenländer. Übrigens, Tablet und Smartphone haben mittlerweile einen neuen - seriösen - Besitzer gefunden.