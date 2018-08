Liga-Debüt: Anti-Terror-Einheit bewacht Ronaldo

Die Augen der Fußballwelt sind heute nach Verona gerichtet: Ab 18 Uhr (live auf dazn.com) bricht in der Serie A ein neues Zeitalter an - das Debüt von Superstar Cristiano Ronaldo für Juventus Turin sorgt für einen Ansturm auf das Stadio Marcantonio Bentegodi in Verona: 30.000 Fans sind heute live dabei, wenn der 33-Jährige bei Chievo auf Torjagd geht.