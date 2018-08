Couragierter Passant rettet Frauen vor Grobian

Anzeige wegen Körperverletzung

Laut Exekutive wollte der 38-Jährige im Bahnhofsbereich übernachten, wurde aber von der Stationswartin hinauskomplimentiert. Das stachelte den Mann offenbar so sehr an, dass er komplett auszuckte. Der Täter wurde wegen Körperverletzung angezeigt. Für den couragierten Helfer ist klar: „Auch wenn ich jetzt Schmerzen habe: Ich würde es wieder tun. Das ist so meine Art.“