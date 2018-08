Temelíns Atommüll rückt uns immer näher!

Tschechiens Suche nach einem Endlager für Atommüll rückt Oberösterreich wieder näher: „Nun ist auch ein Standort südlich vom Atomkraftwerk Temelín dazugekommen“, so Landesrat Rudi Anschober (Grüne), der deshalb am Donnerstag vor Ort in Temelín war. Eher unglücklich: Das Areal wird erst wegen großer Widerstände an anderen möglichen Standorten in Erwägung gezogen.