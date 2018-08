Trump will Parade wie Macron, doch es fehlt an was

Es sollte so pompös werden wie am französischen Nationalfeiertag - doch jetzt wird die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Militärparade erst einmal verschoben. Wie das Pentagon am Donnerstag mitteilte, soll die Parade nicht mehr heuer stattfinden. Denn es fehlt an was: an Geld. Die Ankündigung folgte auf Kritik an den ausufernden Kosten.