Linzer rettet Frau im Attersee vor dem Ertrinken

Mit ihrer Freundin schwamm die 39-Jährige aus Gampern am Badeplatz Litzlberg in Richtung Seemitte, als sie nach 400 Metern in Panik geriet und zu ertrinken drohte. Ihre Bekannte hielt sie über Wasser, beide schrien um Hilfe. Norbert Schuster, der in der Nähe auf seinem Board stand, hörte die Hilfeschreie: „Ich bin so schnell es ging gleich hingepaddelt und hab die beiden auf mein Board geholt.“