Es ist fix! Sainz wird Nachfolger von Alonso

Sainz jr. ist derzeit von Red Bull an Renault ausgeliehen und startet an der Seite des Deutschen Nico Hülkenberg. Für Sainz ist beim französischen Werksteam nach der Verpflichtung von Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo, um den sich auch McLaren bemüht hatte, aber kein Platz mehr. „Carlos bringt die perfekte Mischung aus Jugend und Erfahrung mit“, befand McLaren-Boss Zak Brown. Sainz jr. hat 2015 sein Formel-1-Debüt an der Seite von Max Verstappen beim Red-Bull-Schwesterteam Toro Rosso gegeben und bestritt bisher 72 Grand Prix. Verstappen fährt längst für Red Bull und könnte 2019 Pierre Gasly neben sich bekommen.