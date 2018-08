Kroos kritisiert Özil: „Hoher Anteil an Quatsch!“

„Die Art und Weise seines Rücktritts war nicht in Ordnung“, übt der Real-Star gegenüber der „Bild“ deutliche Kritik an Özil. Der offene Brief, in dem der Arsenal-Star sein Nationalteam-Ende bekannt gab, sei „gut und richtig“. Dennoch wird er durch den „wesentlich höheren Anteil an Quatsch“ überschattet.