Zittern bei Thiem: „Freitag, sonst ist alles aus!“

Der Trainer, der mit seiner Familie in Griechenland urlaubt, nahm das relativ kommentarlos zur Kenntnis. „Schade, dass Dominic nicht ganz fit ist“, sagte der 57-Jährige, „das muss man akzeptieren. Er muss sich bis Freitag entscheiden, ob er in New York spielen kann, weil sonst ist alles aus.“ Thiem selbst gab leichte Entwarnung: „Ich hab in Toronto einen Virus eingefangen, aber in zwei bis drei Tagen sollte ich fit sein!“