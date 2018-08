Rapid: Im Pulverfass gibt es keine Job-Garantie

Auch wenn in Hütteldorf alle einen „Schnellschuss“ ausschließen, mit der Analyse bis zur Länderspiel-Pause Anfang September warten wollen. „Wir müssen so auftreten, dass ein Aufstieg möglich ist“, fordert Präsident Michael Krammer. Das „Wie“ ist - nach der offensiven Arbeitsverweigerung beim 0:0 gegen Wolfsberg - also entscheidend.