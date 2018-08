Wohnhausbrand bei Gackern: Bewohner im Krankenhaus

Zu einem Wohnhausbrand ist es am Mittwochabend am Rande des „Gackerns“ in St. Andrä gekommen: Während Hunderte Menschen am Festgelände feierten, zogen in unmittelbarer Nähe die Rauchwolken auf. In einer Wohnung im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen, da ein Mann beim Zubereiten von Speisen eingeschlafen war. Einige Feuerwehrmänner eilten direkt vom „Gackern“ zum Einsatz.