Herzog: „Die Spieler sollen ihren Spaß haben!“

Und was verlangen Sie da von Ihren Spielern, was wollen Sie sehen?

Ich will, dass jeder Spieler aktiv ist. Und ich will sehen, dass jeder Spieler auf dem Platz Spaß hat, seinen Job genießt. Der frühere Spielmacher Herzog will also eine spielfreudige Mannschaft sehen. Das ist das Ziel, da wollen wir hinkommen. Mit Salzburgs Munas Dabbur und Austrias Alon Turgeman kenne ich ja zwei Spieler aus der österreichischen Liga sehr gut, beide haben gezeigt, dass sie sehr gute Fußballer sind, es ist also etwas da, worauf man aufbauen kann.