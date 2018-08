Roter Stern ist Salzburgs Gegner im CL-Play-off!

Salzburg trifft im Play-off der Qualifikation zur Fußball-Champions-League auf Roter Stern Belgrad. Der serbische Traditionsclub (mit berühmt-berüchtigten Fans, hier im Video beim Trnava-Auftritt) setzte sich in der dritten Qualifikationsrunde gegen den slowakischen Meister Spartak Trnava nach einem 2:1-Auswärtssieg nach Verlängerung durch. Nach 90 Minuten war es Dienstagabend wie am Ende des Hinspiels in Belgrad 1:1 gestanden. Nemanja Radonjic erzielte vor 18.000 Zuschauern in Trnava in der 98. Minute den entscheidenden Treffer. Der auch bei der WM in Russland im Einsatz gewesene serbische Internationale verwertete nach einem weiten Ball mit einem platzierten Schuss ins Tor.