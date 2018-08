Verletzte Schnaderbeck fällt für Österreich aus!

Offensivspielerin Lisa Makas hat diese Verletzung hingegen inzwischen überwunden. Die EM-Teilnehmerin gab zuletzt bei Duisburg ihr Testspiel-Comeback und wurde zumindest schon wieder auf Abruf nominiert. Da Thalhammer bis zum Start der Vorbereitung am 27. August in Bad Tatzmannsdorf noch eine Akteurin nachnominieren wird, könnte Makas gegen Finnland dabei sein. Dabei braucht die ÖFB-Auswahl ein kleines Wunder, um sich noch für das Play-off für die Endrunde 2019 in Frankreich zu qualifizieren. Neben dem eigenen Sieg ist auch viel Schützenhilfe in anderen Pools nötig.