Luftaufnahmen zeigen Ausmaß der Genua-Katastrophe

Dutzende Tote

Der Einsturz der in den 1960er-Jahren erbauten Brücke ereignete sich am Dienstag gegen 11.30 Uhr während eines gewaltigen Unwetters. Die vierspurige Brücke der Autobahn A10 stürzte auf einer Länge von rund 200 Metern ein, Fahrzeuge wurden in die Tiefe gerissen. Auf Fotos war zu sehen, dass auf der Brücke zum Zeitpunkt des Unglücks reger Verkehr herrschte. Laut jüngsten Angaben kamen rund 30 Menschen ums Leben.