Rose und der Kampf gegen den „deutschen Fluch“

Fünfmal aufgestiegen

Die Europacup-Historie spricht eine klare Sprache: Fünfmal - 2007 gegen Ventspils (Let), 2008 gegen Marijampole (Lit), 2011 gegen Liepajas (Let), 2013 gegen Ajax (Hol) und 2017 gegen Hibernians (Malta) - gingen die Mozartstädter mit einem Drei-Tore-Vorsprung ins Rückspiel. In allen fünf Fällen kam Salzburg eine Runde weiter. Ebenfalls positiv: Andreas Ulmer meldete sich fit! „Ich kann sicher spielen“, bestätigte der Kapitän.