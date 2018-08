„Krieg der Kerne“ um das steirische Kürbiskernöl

Niederösterreichische Kerne für steirisches Öl

Die Ölmühle Schmid wurde im Jahre 1802 gegründet und ist seither durchgehend in Familienbesitz. Dementsprechend groß sind der Stolz und der Überlebenswillen der Eigentümer: „Uns hat vor allem eines gestört: Der Verein darf ganz offiziell Kerne von seinen vielen Mitgliedern aus Niederösterreich und dem Burgenland verwenden und dann seine Flaschen mit ,Steirisches Kürbiskernöl’ etikettieren. Und ich kleiner Lohnpresser, der ausschließlich Kerne aus der Steiermark bezieht, in der Steiermark presst und das Kernöl in der Steiermark abfüllt, darf das nicht? Nur weil ich nicht brav Mitgliedsbeitrag in den Verein einzahle, der ohnehin schon von EU, Bund und Ländern Fördergelder kassiert? Da passt doch im System etwas nicht!“, ist der Südsteirer zornig.