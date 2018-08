Mesut Özil nach Arsenal-Pleite medial vernichtet!

„Keine Qualität, keine Einstellung - nichts!“ Nicht, dass sich Mesut Özil in seiner Karriere nicht schon die eine oder andere Kritik nach einem schlechteren Match anhören hätte müssen, aber was nach dem ernüchternden Saisonstart des FC Arsenal gegen Meister Manchester City (0:2) auf den ehemaligen deutschen Teamspieler hereingeprasselt ist, hat in der Schärfe dann doch eine neue Qualität erreicht. Nämlich insofern, als Özil eben genau jegliche Qualität abgesprochen wurde, genauso wie die Einstellung zum Sport. „Ballverluste sind ihm immer noch egal!“, lästerte etwa die „Daily Mail“, die Özil als den schlechtesten Mann am Platz sah…