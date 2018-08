Hartinger-Klein: Keine Schließungen von Spitälern!

Betriebsversammlung der AUVA in Wien

Während der Pressekonferenz fand am Montagvormittag eine Betriebsversammlung der AUVA in Wien statt. Dabei wurde scharfe Kritik an der Bundesregierung sowie an Hartinger-Klein geübt. Die geschäftsführende Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp), Barbara Teiber, bezeichnete den Protest als „akut und bitter notwendig“. „Wenn diese Pläne Realität werden, ist es aus mit der Gesundheitsvorsorge in Österreich“. Die geplanten Einsparungen könnten nur durch Leistungskürzungen oder auf Kosten der Arbeitnehmer realisiert werden. „Das ist eine brutale Umverteilung von unten nach oben, zu denen, die es eh schon haben“, so Teiber.