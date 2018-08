Starlets zeigen: Sexy Posing ist richtig schwer!

Es schaut so einfach aus, ist aber manchmal doch so schwer: das perfekte Bikinifoto! Was Stars wie Kim Kardashian, Bella Hadid, Emily Ratajkowski oder Alessandra Ambrosio so leicht von der Hand zu gehen scheint - nicht nur auf Instagram, sondern vor allem auch vor der Linse der Paparazzis -, macht so manchem Starlet ganz schön viele Probleme. Was dabei raus kommt, beweisen gerade Blanca Blanco und Phoebe Price.