Abersee hat den „Ungarn-Soriano“

Er gilt als absolute Ikone in den Geschichtsbüchern des österreichischen Fußballs. Ex-„Bulle“ Jonatan Soriano hat alle Bundesliga-Netze auf deren Haltbarkeit getestet. 120 Treffer in 144 Partien stehen im Lebenslauf des Katalanen, der 2016 nach China weitergezogen ist. Mit einer noch besseren Torquote treibt Abersee-Angreifer Peter Csorba (31) sein Unwesen. Der 2. Landesliga Nord-Aufsteiger gewann auch sein zweites Saison-Spiel, der Ungar schraubte sein Konto per Doppelpack dabei auf sagenhafte 137 Tore in ebenso vielen Spielen! Der Heim-Auftakt gegen Obertrum ist mit dem 3:1 damit geglückt.