Passanten retten Auto vor dem sicheren Absturz

Dass man gemeinsam Großes bewegen kann, haben Passanten am Freitag im Nordwesten Chinas unter Beweis gestellt. Nach schweren Regenfällen hatte sich in der Stadt Yan‘an ein gewaltiges Loch in der Straße aufgetan, ein Wagen drohte abzurutschen und in die Tiefe zu stürzen. Das allerdings wollten zahlreiche Augenzeugen nicht zulassen und ließen deshalb ihre Muskeln spielen.