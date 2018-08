Juncker: „Österreich wird Ratsvorsitz gerecht“

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat lobende Worte für die Ratspräsidentschaft Österreichs gefunden: „Die Bundesregierung ist eindeutig und unmissverständlich proeuropäisch aufgestellt“, sagte Juncker am Samstag. Österreich werde der Aufgabe des EU-Ratsvorsitzes „gerecht“, so der Kommissionschef. Kritik äußerte der Luxemburger an den EU-Staaten und ihrer Flüchtlings- und Asylpolitik. Wären die „schlüssigen“ Vorschläge der EU-Kommission von 2015 umgesetzt, „wäre uns vieles erspart geblieben“. Dabei spielte er auf die letztlich gescheiterten Pläne der Umverteilung von Flüchtlingen unter den EU-Staaten an.