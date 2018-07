Juncker zu FPÖ: „Auf euren Kleinkram lach ich“

EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat mit Spott auf die Rücktrittsaufforderungen und Kritik der FPÖ an seiner Person reagiert. „Auf euren Kleinkram lach ich“, sagte Juncker in Anspielung auf ein literarisches Zitat des deutschen Dichters Christian Morgenstern (1871-1914) am Mittwoch auf eine entsprechende Frage in Brüssel. Juncker betonte zudem ironisch, er wundere sich, wie viele medizinisch geschulte Experten für Ischias es in Österreich gebe.