Geeinigt: Vorerst keine neuen Zölle von USA und EU

„Wir haben uns genau hier im Weißen Haus getroffen, um eine neue Phase in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union zu starten. Eine Phase enger Freundschaft, starker Handelsbeziehungen, in denen wir beide gewinnen werden“, so Trump. Seiner Regierung gehe es lediglich darum, „gleiche Wettbewerbsbedingungen“ herzustellen, betonte der US-Präsident. Von einer Einigung könnte auch die Europäische Union in großem Stil profitieren, fügte er hinzu.