Lucas Auer in Brands Hatch Dritter, Eng Fünfter

Die fünfte Saisonstation des Deutschen Tourenwagen Masters in Brands Hatch hat am Samstag aus österreichischer Sicht ein erfreuliches Resultat gebracht. Der Tiroler Mercedes-Pilot Lucas Auer wurde Dritter, der Salzburger Philipp Eng (BMW) landete auf Rang fünf. Der Sieg ging erstmals an den Spanier Daniel Juncadella vor dem Brasilianer Augusto Farfus.