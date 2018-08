Leos Anwalt: „Es ist eine echte Liebesgeschichte!“

Mit welcher Summe muss die Familie für die Vertretung rechnen?

Ein Verfahren mit Vertretung ist in Amerika teuer, es liegt nicht daran, dass wir zu viel berechnen. Die Anwaltskosten von uns oder von Herrn Leiber sind nicht höher als die anderer Kanzleien. Wie viel es kostet, kommt darauf an, wie lange sich der Fall zieht. Es ist hier viel aufwändiger als in Europa. Wir werden in die Beweisaufnahme gehen, es werden Zeugen unter Eid vernommen, Experten beauftragt, und wir arbeiten auch mit anderen Anwälten zusammen. Die Gesamtkosten kann ich nicht einschätzen, aber sie werden sicherlich sehr hoch sein. Deswegen hat die Familie ein Spendenkonto vom Bürgermeister der Gemeinde eingerichtet bekommen und wir hoffen, dass die Unterstützung aus Österreich weiterhin so gut ist wie bisher. Leo dankt allen, die ihm und seiner Familie helfen.