Kuhherde hilft US-Polizei bei Festnahme

In dem Video, das die Polizei am Mittwoch in den sozialen Netzwerken teilte, ist zu sehen, wie die Kühe die Flüchtende beharrlich verfolgen und einkreisen. „Folgen Sie den Kühen“, weist der Hubschrauberpilot die Kollegen am Boden an. Kurz darauf konnte die Verdächtige festgenommen werden.