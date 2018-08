Rapids Mocinic: „Es geht auch um seine Karriere“

Während Rapid gestern in Bratislava gegen Slovan um den Einzug ins Play-off zur Europa League kämpfte (1:2, alle Infos dazu hier), schufteten einige grün-weiße Profis daheim in Wien. Und da gibt es positive Nachrichten: Andrija Pavlovic soll bereits Ende August voll ins Training einsteigen können. „Noch drei Wochen haben uns die Ärzte gesagt“, hofft auch Sportchef Bickel auf ein vorzeitiges Comeback des Neo-Stürmers. Der Serbe absolviert bereits lockere Einheiten mit dem Ball, hat sich schnell von seinem Muskelriss in der Hüfte erholt.