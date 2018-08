Dalic bleibt Teamchef von Vizeweltmeister Kroatien

Kroate Kalinic wechselt zu Atletico Madrid

Der bei der WM vorzeitig nach Hause geschickte kroatische Internationale Nikola Kalinic wechselt indes zu Atletico Madrid. Wie der spanische Vizemeister am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 30-jährige Stürmer einen Dreijahresvertrag. Sein bisheriger Verein AC Milan soll im Gegenzug eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro erhalten. Kroatiens Teamchef Dalic hatte Kalinic im Juni in Russland aus dem WM-Kader geworfen. Der Offensivspieler hatte sich beim Auftaktspiel der Kroaten gegen Nigeria (2:0) geweigert, eingewechselt zu werden. Ohne Kalinic zogen die Kroaten sensationell ins Endspiel ein und mussten sich erst dort Frankreich mit 2:4 geschlagen geben.