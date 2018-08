BMW X2: Wenn Geld genau gar keine Rolle spielt

Beginnen wir mit dem Preis des Testwagens: 65.405 Euro inklusive Extras für den BMW X2 xDrive20d, also mit 190 PS starkem Zweiliter-Diesel und Allradantrieb. Das ist fast doppelt so viel, wie das Basismodell mit 140-PS-Dreizylinder-Benziner und Frontantrieb kostet (was wiederum 7000 Euro über einem vergleichbaren VW Golf und 5000 über dem eng geschnittenen 1er-BMW liegt), aber Luxus und Lifestyle auch diesseits von goldenen Türschnallen lässt man sich (nicht nur in München) gut bezahlen. Logisch.