2 tödliche Unfälle in Salzburg binnen 12 Stunden

Gleich zu zwei tödlichen Unfällen kam es jetzt binnen 12 Stunden in Salzburg. In Lofer war ein Motorradlenker aus Tschechien gegen einen abbiegenden Pkw geprallt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Ebenso wie für eine Radfahrerin, die in der Alpenstraße in Salzburg von einem Lkw erfasst und überrollt wurde.