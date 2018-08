Waldbrände am Faistenauer Lidaun und am Königssee

Ein kurzes Sommergewitter löste am Dienstag am Lidaun in Faistenau einen Waldbrand aus: Ein Blitz war unmittelbar neben einem Hochstand eingeschlagen. Die Feuerwehr rückte mit 44 Helfer an und musste eine 360 Meter lange Löschleitung legen. Auch am Königssee kam es am Mittwoch zu einem Feuer in einem Wald.