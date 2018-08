Ed lässt die Herzen fliegen

Sheerans beste Showeffekte sind seine Hits, von „Castle On The Hill“ über „The A-Team“, „Galway Girl“, „Perfect“ bis hin zu „Shape Of You“, die vielen Klangwelten, die er ganz alleine kreiert - und sein unglaublich sympathischer und bodenständiger Charakter. Bei ihm geht es um ganz, ganz große Gefühle - da fliegen im Stadion die Herzen, dass es eine Freude ist.