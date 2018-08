Chaos nach Polizeieinsatz am Frankfurter Flughafen

Der Frankfurter Flughafen hat am Dienstagnachmittag teilweise geräumt werden müssen. Bei mindestens einem Mitglied einer vierköpfigen französischen Familie sei die Kontrolle nicht abgeschlossen gewesen, als diese den Sicherheitsbereich betrat, sagte eine Sprecherin. „Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kam es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen“, teilte die deutsche Bundespolizei mit. Dazu gehörte ein sofortiger Boarding-Stopp und die „Räumung des Sicherheitsbereiches in Ebene 2 und 3“. Bereits kurze Zeit später konnte dann der normale Betrieb wieder aufgenommen werden.