Berittene Polizei: Rekrutierung der Zweibeiner

Zumindest zwölf braune oder schwarze kastrierte Warmblüter sollen die Reiterstaffel bilden. Derzeit schauen sich die Verantwortlichen in Österreich und auch im benachbarten Ausland angebotene Tiere an. „Nicht alle schaffen den veterinärmedizinischen Check“, so Pölzl. „Uns ist es lieber, ein, zwei Pferde weniger zu bekommen, dafür wollen wir aber die besten“, meinte der Ministeriumssprecher.