Orban schenkt Österreich zwei Polizeipferde

Begründet wird die Schenkung laut Mitteilung im „Ungarischen Amtsblatt“ am Donnerstag damit, dass unser Nachbarland Kickls Projekt einer berittenen Polizei schätze und unterstützen wolle. „Unter Berücksichtigung der Absicht der Republik Österreich, mit Blick auf die sicherheitspolitische Lage in Europa einen berittenen Dienst einzurichten, was Ungarn zu schätzen weiß und unterstützen möchte, entscheidet die Regierung, zwei im staatlichen Besitz befindliche Pferde der Rasse Nonius der Republik Österreich unentgeltlich zu überlassen“, heißt es dazu im Amtsblatt.