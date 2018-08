SP will Ärztemangel rasch bekämpfen

Mehr als 70 Prozent aller Mediziner im Bezirk Jennersdorf gehen - wie berichtet - in den kommenden Jahren in Pension. Die Volkspartei warnt vor einer Lücke in der Gesundheitsversorgung. Das lässt die SP so aber nicht gelten. Sie verweist auf ein „effektives“ Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Ärztemangels.