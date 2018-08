Mario Gomez spielt nicht mehr fürs Nationalteam

Mario Gomez hat nach 31 Toren in 78 Länderspielen seinen Rücktritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekanntgegeben. „Nun ist es an der Zeit, Platz zu machen und den vielen jungen und hochtalentierten Jungs die Möglichkeit zu geben, ihren Traum zu verwirklichen“, erklärte der 33-jährige Stürmer vom VfB Stuttgart am Sonntag auf Facebook.