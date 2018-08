20 Todesopfer bei Absturz von Oldtimer-Flugzeug

In den Schweizer Alpen ist am Samstag ein fast 80 Jahre altes Oldtimer-Flugzeug vom Typ Junkers Ju-52 abgestürzt. Beim Crash seien insgesamt 20 Menschen ums Leben gekommen, bestätigte die Polizei am Sonntagnachmittag. Die Unglücksstelle lag abgelegen in den Bergen Graubündens auf 2500 Metern Höhe.