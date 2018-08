Schweizer Familie stirbt bei Kleinflugzeugabsturz

Flugparade in der Nähe abgesagt

Ganz in der Nähe der Absturzstelle, am Stanserhorn, hätte am Samstagnachmittag die „OldtimAIR Flugparade“ stattfinden sollen. Wegen des Unfalls wurde diese aber kurzfristig auf den 15. September verschoben. „Die Betroffenheit in der Fliegerszene ist sehr groß. Die Durchführung des Anlasses hätte überhaupt nicht gepasst“, sagte der Direktor der Stanserhorn-Bahn, Jürg Balsinger der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. An der Flugshow hätten laut Balsiger zwölf historische Flugmaschinen teilnehmen sollen. Diese wären am Gipfel während einer Stunde auf Terrassenhöhe am Publikum vorbeigeflogen.