1. FC Köln siegt bei Louis Schaubs Debüt

Der 1. FC Köln ist erfolgreich in das Unternehmen Wiederaufstieg gestartet! Beim Auftakt zur zweiten deutschen Liga setzte sich der Absteiger in Bochum mit 2:0 durch. Maxim Leitsch per Eigentor (44.) und Rafael Czichos (59.) sorgten für die Tore des Klubs von ÖFB-Teamspieler Louis Schaub. Der Ex-Rapidler gab bis zur 70. Minute im zentralen offensiven Mittelfeld ein unauffälliges Pflichtspiel-Debüt.