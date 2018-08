Gehörnter Rumäne (31) drohte seine „Ex“ zu töten

Er werde sie und ihren neuen Freund umbringen, ihr die Pulsadern aufschneiden, ihr Haus abfackeln, in ihr Fleisch beißen und dann aufessen! Mit diesen wüsten Drohungen am Telefon löste ein Rumäne (31) Ende Mai in Niederndorf sogar einen spektakulären Cobra-Einsatz aus. Nun muss der Mann mehrere Monate in Haft.