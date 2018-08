Doppler/Horst & Ermacora/Pristauz im Achtelfinale!

Ermacora/Pristauz, die Nicolai/Lupo in der Gruppenphase bezwungen hatten, jubelten über ihren bisher größten Erfolg. „Das ist ein unglaubliches Gefühl. Das hätten wir uns nicht erträumt. Wir haben bis jetzt noch nicht bei so vielen großen Turnieren so eine Leistung gebracht. Es macht einfach Spaß, vor dieser Menge zu spielen und unsere Höchstleistung abzurufen“, jubelte der 22-jährige Steirer Pristauz. Anders als bei der WM im Vorjahr, als Platz 17 herausschaute, würden sie die Heimatmosphäre diesmal genießen. „Wir nehmen das mit mehr Coolness - und nur den positiven Teil davon mit.“ Sein Tiroler Partner war ebenfalls überwältigt. „Es ist eine große Genugtuung, dass wir es endlich einmal geschafft haben, vor heimischem Publikum so zu überzeugen. Top Ten bei einem Major war der Traum die letzten Jahre“, sagte der 24-Jährige. Ihre nächsten Gegner aus Katar seien jedenfalls in Reichweite, in drei Saisonduellen gab es gegen das neu formierte Team zwei Siege und zuletzt eine Niederlage. „Es war immer brutal eng. Aber mit dem Publikum im Rücken mag niemand gegen uns spielen. Ich freue mich einfach auf das Spiel.“ Im Falle eines weiteren Sieges würden sie auf die Russen Konstantin Semenow/Ilja Leschukow oder das US-Team Taylor Crabb/Jacob Gibb treffen.