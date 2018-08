Reise-Samstage: Kein Block mehr auf Tauernautobahn

„Die durchgeführte Simulation des Urlauberreiseverkehrs zeigt, dass bei gleichmäßiger Anfahrt der Mautstelle St. Michael rund 450 Fahrzeuge pro Stunde mehr abgefertigt werden können. Wir werden daher testweise am 11. und am 18. August auf der A10 versuchen, auf die Blockabfertigungen bei Golling, Flachau und Flachauwinkl zu verzichten“, sagt Verkehrslandesrat Stefan Schnöll. Durch die Aufhebung in Richtung Süden soll entlang der Tauernautobahn A10, der Ausweichverkehr durch die anliegenden Gemeinden verhindert werden. Damit sich das Problem aber nicht in den Lungau verlagert, gibt es mit einer stundenweise Sperre der Abfahrt in Zederhaus eine weitere Maßnahme.