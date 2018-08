Meghans Vater wütend: Seine Herz-OP war kein Fake!

Diese öffentlichen Anschuldigungen wies Mrakle nun allerdings entschieden zurück: „Es ist widerlich, dass einige glauben, dass ich gar keinen Herzinfarkt hatte. Krankenhäuser sind immerhin zur Verschwiegenheit verpflichtet. Als Patient kann man denen sagen, dass man nicht in den Akten auftauchen möchte, sodass niemand von der Behandlung erfährt“, erklärte er in einem Interview mit der britischen Zeitung „The Mail on Sunday“.